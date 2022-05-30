ІТ-армія атакувала понад 800 ресурсів за тиждень: це рекорд
Понеділок, 30 травня 2022, 11:48 -
IT-армія за тиждень (23-29 травня) атакувала понад 800 російських онлайн-ресурсів - це рекорд за кількістю атакованих російських онлайн-сервісів.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Зокрема, за останній тиждень атакували:
- Банки. Клієнти багатьох російських банків не змогли скористатися онлайн-банкінгом та провести бажані фінансові операції зі смартфона.
- Мікрофінансові організації. Через атаки не вдалося взяти мікрокредити.
- Біржі. Щоб витримати натиск кібератак та продовжувати функціонувати, російським біржам довелося відключати доступ за кордоном.
- "Услід за біржами довелося ховатися за геоблоком від DDoS-атак магазину застосунків RuStore, запуск якого був минулого тижня. Нагадуємо, що це російський аналог Google Play", - кажуть в Мінцифри.
- Страхові сервіси. Атаки поклали онлайн-послуги для страхування. Застрахувати себе росіянам не вдалося.
- Російські ЗМІ. Традиційно у вихідні росіянам було складніше вжити кремлівську пропаганду через кібератаки на сайти регіональних ЗМІ та телеканалів.
Економічна правда
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