Крабовий промисел у РФ може зупинитися через скорочення експорту

Заборона США на імпорт краба з РФ почне діяти з середини червня, але російські видобувачі через зруйновану логістику вже зіштовхнулися з труднощами з відвантаженням продукції за кордон.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на учасників ринку.

Зазначається, що на частку США та ЄС припадала майже половина експорту крабів.

"Перенаправити обсяги, що звільнилися, на внутрішній ринок компанії не можуть через існуючі в Росії жорсткі вимоги щодо утримання природного миш'яку в переробленому улові. Споживачам із Азії потрібен живий краб, що здатні забезпечити не всі експортери.

Виробники поки що бачать один вихід - призупинити промисел. Загалом для рибної галузі обмеження зовнішніх ринків загрожує втратою, за підрахунками експертів, понад $4 млрд на рік", - йдеться у статті.

За словами учасників ринку, складнощі з поставками в США та ЄС, на частку яких припадало до 48% всього експорту крабів, почалися відразу після введених у березні США санкцій, хоча термін набуття ними чинності настає лише 23 червня.

"Вже неможливий експорт навіть за раніше укладеними контрактами, оскільки зруйнована логістика", - пояснюють співрозмовники.

Компанії з Північного басейну не мають можливості відправляти в Азію живого краба через віддаленість ринків збуту, зазначають експерти.

Неофіційно учасники ринку кажуть, що зараз немає іншого виходу, окрім припинення всього промислу краба.

У Росриболовстві визнають проблему з експортом, але ризиків заморозки промислу не бачать, додає видання.

У відомстві повідомили, що разом із компаніями шукають альтернативні ринки збуту.

Економічна правда