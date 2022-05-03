У квітні продажі нових авто трохи покращились

Результати квітня по продажах нових легкових автомобілів трохи пожвавішали на фоні підсумків березня.

Про це повідомляє AUTO-Consulting.

Так,було продано 1242 нових авто. Це майже удвічі більше, чим було у березні 2022 року. "Але, якщо порівнювати з квітнем 2021 року, то падіння залишається катастрофічним - 87%", - зазначили аналітики.

А за підсумками 4 місяців оператори ринку реалізували 12905 нових легкових автомобілів, що менше на 58,4% ніж за попередній рік.

Нагадуємо:

Як повідомляє Укравтопром, у березні 2022 порівняно з березнем 2021 року, продажі впали у 16,5 разів.