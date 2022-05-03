Саморобне ембарго: РФ може заборонити експорт в країни, які наклали на неї санкції

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Президент РФ Владімір Путін підписав указ, який забороняє державний компаніям торгувати з фізичними та юридичними особами, які наклали на агресора санкції за вторгнення в Україну.

Про це відомо з указу Путіна, опублікованому на сайті влади.

Російський уряд протягом 10 днів підготує перелік компаній та фізосіб, які потраплять під "російські санкції". В указі підкреслюється, що йдеться про США та "іноземні країни та міжнародні організації, які приєдналися до них" у накладанні на РФ санкцій за вторгнення в Україну.

Указ забороняє російському уряду, державним компаніям та "організаціям та особам, що знаходяться під юрисдикцією РФ" укладати угоди та виконувати будь-які зобов'язання (зокрема, торговельні) перед закордонними фізичними та юридичними особами, що потраплять у цей перелік. Крім того, забороняється вивозити з країни сировину та продукцію на користь таких осіб.

Також уряд РФ має встановити критерії визначення угод, які потраплять під заборону. Указ діятиме до скасування санкцій проти агресора.