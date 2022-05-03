Уряд затвердив, як зараховуватимуть акциз на тютюн до місцевих бюджетів

Кабмін затвердив механізм зарахування акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів до місцевих бюджетів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Таке рішення прийнято на виконання ЗУ від 30.11.2021 № 1914-IX, яким змінюється механізм справляння акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів.

"Зокрема зазначеним законом передбачається перенесення на виробників та імпортерів тютюнових виробів обов’язку сплати 5-відсоткового акцизного податку з роздрібного продажу суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів.

Сьогодні такий обов’язок покладено на суб’єктів роздрібної торгівлі", - пояснили в Мінфіні.

Для забезпечення розподілу податку, який сплачуватимуть виробники та імпортери, запроваджується механізм зарахування акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів до бюджетів місцевого самоврядування.

Постановою передбачається, що:

ДПС щомісячно розраховуватиме частки для зарахування до відповідного бюджету місцевого самоврядування акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів на основі даних реєстраторів розрахункових операцій, в тому числі програмних, як співвідношення вартості операцій з роздрібної торгівлі тютюновими виробами на відповідній території за останній звітний місяць до загального обсягу вартості таких операцій в цілому по Україні за останній звітний місяць.

Казначейство зараховуватиме в автоматичному режимі суми податку до відповідних бюджетів місцевого самоврядування пропорційно до часток, визначених ДПС.

Економічна правда