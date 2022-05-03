Попри санкції західні компанії постачали продукцію російському виробнику зброї "Алмаз-Антей"

Попри накладені у 2014 році санкції проти російського виробника зброї "Алмаз-Антей" західні компанії продовжували постачати їй свою продукцію.

Про це повідомляє бізнесмен та ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет, який разом з командою від початку повномасштабної війни займається бізнес-виміром санкцій проти РФ.

Він зазначив, що до початку повномасштабної війни у тендерах концерну Алмаз-Антей були помічені 116 компаній.

"Алмаз-Антей — це ключове російське військове підприємство, що виготовляє Буки, С300, С400, С500 та іншу зброю. Воно знаходиться під санкціями з 2014 року, але багато західних підприємств до останнього продовжувало поставляти йому свою продукцію", – пише Дубілет.

Він підкреслив, що необхідно "домогтися розуміння у Заходу, що окремі санкції не працюють". Дубілет опублікував повний файл з деталями закупок за посиланням.

У переліку – компанії зі Швейцарії, США, Китаю, Чехії, Німеччини, Британії, Японії, Ізраїлю і Тайваню. Зокрема, зустрічаються такі відомі бренди як Peugeot, Canon, Toyota, Samsung, Asus, Hewlett-Packard та Nvidia.

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