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ДБР знайшло ще майже 200 російських вагонів: передадуть на націоналізацію

Вівторок, 3 травня 2022, 15:55 - Олексій Павлиш
 

Працівники Теруправління Держбюро розслідувань Хмельницького на 14 різних залізничних станціях Житомирської області виявили 191 порожній вагон, що належить суб'єктам РФ - ДБР ініціювало націоналізацію цих вагонів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Працівники Теруправління ДБР Хмельницького на 14 різних залізничних станціях Житомирської області виявили 191 порожній вагон, що належить суб’єктам російської федерації.

ДБР ініціювало націоналізацію відповідних вагонів та скерувало відповідні листи до Укрзалізниці та Житомирської обласної військової державної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо:

Раніше Державне бюро розслідувань ініціювало націоналізацію майже 1 400 залізничних вагонів з Росії та Білорусі.

Економічна правда

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