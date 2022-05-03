Фінський державний залізничний оператор VR Group продає російські активи

Фінський державний залізничний оператор VR Group оголосив, що продасть свої активи в Росії. Компанія вже почала розірвання контрактів на перевезення з російською стороною, у тому числі з РЗ.

Про це йдеться у заяві компанії.

У квітні VR Group повідомила про повне припинення вантажного сполучення між Росією та Фінляндією. У фінській компанії уточнили, що рух буде повністю припинено до кінця року.

"За нашими оцінками, до кінця літа трафік скоротиться приблизно на третину. Ми продовжуємо переговори про швидку зупинку сполучення. У будь-якому випадку, всі російські вантажоперевезення, які обслуговує VR, припиняться не пізніше ніж до кінця року", - сказав в.о. керуючого директора VR Group Топі Симола.

VR Group також веде переговори про продаж або припинення діяльності своїх філій Container Trans Scandinavian (CTS) та Freight One Scandinavian (FOS), а також своєї російської "дочки" Finnlog.

CTS надає послуги контейнерних перевезень, у ній VR належить 50%, ще 50% - "Трансконтейнеру". FOS - логістична компанія, в якій VR володіє 50%, ще 50% - у "Першої вантажної компанії".

Finnlog займається здаванням вагонів в оренду фінським клієнтам.

Нагадаємо:

Раніше фінська державна залізнична компанія VR оголосила про відновлення вантажних перевезень до Росії, призупинених 27 березня.

Компанія заявляла, що зупиняє перевезення через санкції, накладені владою Британії на "Російські залізниці".

Згодом у компанії додали, що за підсумками консультацій з британською владою та банками з'ясувалося, що санкції не поширюються на експортні, імпортні та транзитні перевезення VR. Тому перевезення відновили.

Це рішення не вплине на швидкісний пасажирський поїзд Allegro, що курсував між Гельсінкі і Санкт-Петербургом. Його рух було зупинено 28 березня.

У квітні VR Group заявила, що припиняє вантажні перевезення в Росію та з Росії.

Економічна правда