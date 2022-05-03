В Україні прогнозують дефіцит ємностей для зберігання зерна

На кінець сезону 2021/22 в Україні можуть сформуватися перехідні залишки зернових і олійних культур на рівні 25,1 млн тонн - це в 4,2 рази перевищує показник попереднього сезону.

Про це йдеться в оцінці аналітиків ІА "АПК-Інформ".

За їх оцінкою, це не дозволить вивільнити суттєву частку ємностей зерносховищ для приймання нового врожаю.

"Якщо врахувати втрати зернових вантажів, що залишилися в портах та у пошкоджених сховищах у регіонах, де ведуться активні бойові дії, то рівень перехідних залишків на кінець сезону-2021/22 можна оцінити у 21,3 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики України, станом на 1 січня 2022 р. загальна потужність зберігання в країні становила 75 млн тонн, включаючи 30,5 млн тонн потужності підприємств, що займаються переробкою та зберіганням, і 44,5 млн тонн – безпосередньо у сільгоспвиробників. Враховуючи потужності в областях з активними бойовими діями, доступними можна вважати лише 60,9 млн тонн ємностей для зберігання. Таким чином, перехідними залишками поточного сезону залишаться заповненими 35% доступних потужностей зерносховищ", - кажуть аналітики.

При цьому, сумарний валовий збір зернових та олійних культур в Україні в 2022 році вони прогнозують на рівні 55,9 млн тонн.

Таким чином, дефіцит ємностей для приймання нового врожаю аналітики оцінюють на рівні 16,3 млн тонн.

"При цьому темпи посівної кампанії та агрокліматичні умови сприяють підвищенню прогнозів виробництва зернових та олійних культур в Україні, що ще більше ускладнюватиме ситуацію без належної реалізації наявних запасів", - додають вони.

Економічна правда