Уряд затвердив план забезпечення країни продовольством в умовах воєнного стану

Уряд своїм розпорядженням затвердив план заходів із забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

"Уряд розробив комплекс дій за багатьма напрямами. По-перше, це моніторинг стану продовольчої безпеки та с/г інфраструктури в цілому. По-друге, національним виробникам харчових продуктів надаватиметься держпідтримка. По-третє, найбільш соціально вразливе населення отримуватиме адресну продовольчу допомогу.

Крім того, під особливим контролем держави буде моніторинг та відповідне регулювання продуктових цін", - заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

Міністерства, Держстат, обласні військові адміністрації регулярно відстежуватимуть, зокрема, статистику за балансом основних продуктів харчування. Контролюватимуть рівень торговельних надбавок.

Обсяги вітчизняної с/г продукції під експорт і надалі на період воєнного стану регулюватимуться державою, пояснили в Мінагро.

"Буде вивчена потреба та кількість підприємств, які потребують фінансування для розширення, відновлення та будівництва виробничих потужностей.

Крім того, постійно забезпечуватимуться потреби вітчизняних підприємств агропромислового комплексу в товарах критичного імпорту", - йдеться у повідомленні міністерства.

Держава також регулярно закуповуватиме продовольчі набори для соціально незахищених верств населення. Буде реалізовано місцеві програми для самозабезпечення територіальних громад харчовими продуктами, додали у відомстві.

Економічна правда