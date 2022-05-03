"Укртрансбезпека" відновила контроль за дотриманням габаритно-вагових норм
З 3 травня "Укртрансбезпека" відновлює контроль за дотриманням габаритно-вагових норм.
Про це йдеться у повідомленні компанії
"Особливу увагу буде приділено автомобільній дорозі М-15 Одеса - Рені. Зокрема, поблизу пункту пропуску "Маяки-Удобне" розпочне роботу пост габаритно-вагового контролю", – повідомляє відомство.
Для забезпечення прозорої роботи на території посту встановлено камери відеоспостереження.
"В Україні діють європейські стандарти щодо габаритно-вагових обмежень та посилена адміністративна відповідальність за перевезення пасажирів та вантажів без необхідних документів", – наголошують в "Укртрансбезпеці".
Моніторинг транспортних засобів, який здійснювався у квітні 2022 року департаментом державного нагляду "Укртрансбезпеки", виявив системне недотримання перевізниками габаритно-вагових норм, що негативно впливає на стан дорожнього покриття та ускладнює рух автошляхами.
Економічна правда
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