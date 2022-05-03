Заводи британської ВР більше не купують російську нафту
Європейські нафтопереробні заводи британської ВР більше не купують російської нафти.
Про це заявив голова компанії Бернард Луні на телеконференції, передає "Інтерфакс-Україна".
Він зазначив, що компанія володіє 4 НПЗ у Європі, зокрема, в Іспанії, Німеччині та Нідерландах, "і я можу підтвердити, що вони чисті від російських молекул".
Коментуючи прогнози щодо цін на енергоресурси, глава ВР зауважив, що на ринок вже не надходить близько 1 млн б/д нафти з Росії, і цей обсяг може подвоїтися у травні, коли вже введені санкції набудуть чинності.
За його словами, комерційні запаси нафти і газу є досить низькими, вільні потужності з виробництва нафти відносно низькі і зараз на ринку безліч невизначеностей: що станеться з Іраном, Лівією, з політикою "нульового COVID-19" у Китаї, впливом інфляції на економічне зростання.
"Думаю, ми живемо у світі, де волатильність править порядок, і ми очікуємо на продовження волатильності в цінах на енергоресурси", – сказав Луні, додавши, що ВР змінюватиме свої прогнози щодо цін у середині року.
ЄС запровадив санкції, які забороняють будь-які транзакції з російськими нафтогазовими держкомпаніями з 15 травня 2022 року. Винятком є постачання енергоресурсів до країн Євросоюзу, тобто забороняються контракти на купівлю для трейдерських цілей, при цьому купівля нафти та нафтопродуктів для постачання європейського ринку дозволена.
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