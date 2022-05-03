Єдиним фронтом: скільки найзаможніші українці витратили на допомогу ЗСУ та українцям

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Чотирнадцять найзаможніших українців разом передали на допомогу Збройним Силам України та гуманітарні цілі близько 120 млн доларів.

Такі дані зібрав український Forbes.

Своїм проєктом Forbes хоче показати приклад великого бізнесу і "надихнути всіх українців на підтримку країни".

Найбільше коштів передав найзаможніший українець Рінат Ахметов (холинг СКМ: ДТЕК, Метінвест) – 72 млн доларів, а також 30 млн доларів податків авансом. Кошти спрямували на гуманітарну допомогу, підтримку ЗСУ і ТРО; допомогу переселенцям, безкоштовну електроенергію для медиків та військових та співфінансування іномовлення FreeДом.

Близько 12 млн доларів спрямував власник МХП Юрій Косюк. На середину квітня компанія направила 10 600 тонн благодійної продукції: військовим, мешканцям міст, де йдуть бойові дії, лікарням і т.д. – це приблизно 180 вагонів курятини.

Власники найбільшої мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" Олександр та Галина Гереги на кінець березня передали на потреби ЗСУ і ТрО 10 млн доларів, а також 30 млн доларів податків авансом. Крім того, мер Харкова Ігор Терехов розповів, що Галина Герега запропонувала владі Харкова приходити в гіпермаркети і брати все, що треба для міста. Місто скористалося пропозицією, у якому обсягу – невідомо.

На гуманітарну допомогу, спецрахунок НБУ, підтримку ТрО та облаштування бомбосховищ холдинг Group DF у власності Дмитра Фірташа витратила 9,7 млн доларів

Разом засновники холдингу Techiia Олег Крот и Юрій Лазебніков передали 7,8 млн доларів – по 3,9 млн доларів кожен. Компанія, що спеціалізується на кіберспорті та блокчейн-рішеннях, купувала обладнання для ЗСУ та гуманітарну допомогу.

Бізнес-партнер Ахметова Вадим Новинський виділив зі свого благодійного фонду та бізнесів Smart Holding 7 млн дол. Кошти пішли на закупівлю швидких й медичного обладнання. Сам бізнесмен до 2011 року був громадянином Росії (зараз України), у якого в РФ є патенти на боєприпаси, бронежилети тощо.

Основний власник компанії Ferrexpo (Полтавський ГЗК) Костянтин Жеваго передав на гуманітарні потреби 6,3 млн доларів і понад 30 млн доларів податків авансом. Компанія витратила 12,5 млн дол на гуманітарні потреби, але Жеваго "зараховано" суму згідно його частки в компанії.

Співзасновник АТБ Геннадій Буткевич особисто, від імені благодійного фонду та від імені компанії пожертвував сукупно 5,7 млн доларів. Цими коштами він допомагає військовим, дітям у "Охматдиті" та тисячам українців, що отримають гуманітарку від АТБ. А також віддав свій особистий броньований Lexus.

Українська продуктова компанія MacPaw Олександра Косована з повномасштабною війною в Україні почала працювати в напрямку тактичної медицини, і витратила 5 млн доларів на підтримку ЗСУ та українців, передусім – медичних комплектуючих.

Близько 3,3 млн доларів передав на закупівлю 17 машин швидкої допомоги Олександр Ярославський, власник DCH. Повний обсяг допомоги невідомий, підприємець не відповів на запит журналістів.

У пресслужбі групи TAC, яка належить Сергієві Тігіпку, лаконічно прокоментували, що на допомогу було витрачено понад 100 млн грн.

Понад 2,3 млн доларів пожертвував український підприємець, засновник аерокосмічної компанії Noosphere Макс Поляков. Він відмовляється публічно розповідати про свою допомогу, але відомо про передачу 1,3 млн доларів фонду Сергія Притули, а також 1 млн доларів благодійному фонду "ТАПС". Водночас співрозмовник з оточення Полякова каже, що вже виділено набагато більше зазначених сум, а публічно про них не каже, бо "не хоче піаритись на війні".

Також відомо, що активно допомагають українцям та/або ЗСУ: Петро Порошенко, Степан Черновецький (1,5 млн дол), Андрій Ставніцер, Єгор Гребенніков, Артур Гранц, Томаш Фіала, Євген Черняк (1,3 млн дол), Борис Ложкін, Владислав Чечоткін, Андрій Веревський, Гліб та Катерина Загорій, Костянтин Стеценко та Макар Пасенюк, Всеволод Кожемяко, Вячеслав Клімов та сотні інших. Вони не увійшли до переліку, бо не надали інформацію про свою допомогу, або передана сума коштів менша за 2 млн доларів.