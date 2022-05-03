Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та іншихзлочинів (АРМА) відновило продаж арештованого майна через систему електронних торгів OpenMarket (ДП "СЕТАМ").

Про це йдеться у повідомленні ДП "СЕТАМ".

На державний аукціон виставили прикраси бренду Swarovski, харчові добавки, стоматологічні матеріали, запчастини для транспортних засобів, одяг та взуття, парфумерія, колекційні фігурки та інше. Загальна стартова сума лотів складає 8 349 976 грн.

"Кошти від продажу разом із нарахованими на них відсотками є потенційним доходом державного бюджету у разі винесення вироків про конфіскацію. Водночас у випадку скасування арештів або виправдувальних вироків капіталізовані грошові активи повертаються законним власникам", - пояснили в держпідприємстві.

"В нинішніх умовах реалізація арештованого майна є найбільш ефективним способом збереження його вартості.

Кошти від продажу будуть накопичуватись у державному банку, тому держава зможе отримати більшу вигоду після конфіскації відповідного майна. Сподіваємось на подальшу співпрацю із ДП "СЕТАМ" в реалізації потенціалу ринку арештованих активів для відновлення економіки України", - заявив керівник АРМА Дмитро Жоравович.

"Відновлення продажу арештованих активів за корупційні злочини є позитивним сигналом для ринку в цілому.

Чекаємо також від АРМА лоти з майном одіозних колаборантів та прибічників російської федерації виявлених після початку війни", - заявив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Олександр Мамро.

Економічна правда