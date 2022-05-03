"Вчимося у Росії": Зімбабве хоче відмовлятися від долара в економіці

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Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва хоче брати приклад з Росії і відмовлятися від обігу долара для розрахунків в країні – це одна з найгірших валют Африки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Адміністрація зімбабвійського президента може оголосити про плани вже на цьому тижні, щоб урядові відомства Зімбабве надавати перевагу зімбабвійському долару при оплаті послуг, розповідає Персістенс Ґваньянйя, член Комітету монетарної політики Резервного банку Зімбабве.

Країна перебуває під санкціями США за порушення прав людини протягом останніх двох десятиліть.

"Ми беремо уроки з Росії, і один з них полягає в тому, що сильна залежність від доларів США – це погано. Ми хочемо спробувати відобразити деякі з цих геополітичних проблем у нашій місцевій економіці", – розповів Мнангагва в коментарі.

Зараз долари використовуються для оплати майже всього в країні: від їжі до палива, ліків і плати за дорогу. Цьогоріч працівники, зокрема вчителі та банківські працівники, вимагали зарплату в доларах США для покриття витрат на життя, прив’язаних до іноземної валюти.

Тепер громадяни повинні будуть сплачувати у місцевій валюті за оформлення паспортів, ввізне мито та податки. Місцева валюта офіційно торгується по 159,34 за долар США і цього року втратила третину своєї вартості, на чорному ринку він продається по 400 за долар США.

"Західні держави зустрілися з Путіним, який вимагає оплати за газ і нафту в рублях", – казав раніше Мнангагва. "Тож зараз ми говоримо нашим промисловцям, усім цим великим компаніям, що будь-який інвестор, який прийде сюди, повинен купувати за зімбабвійський долар".

Південноафриканська країна раніше намагалася зміцнити свою валюту після того, як у 2019 році відмовилася від використання долара США на користь зімбабвійського долара, але цього не вдалося зробити через опір виконавчої гілки влади.

Нагадуємо:

Президент РФ Владімір Путін у березні наказав перевести оплату за газ у рублі для країн, включених до списку "недружніх", тобто тих, хто наклав санкції на агресора за вторгнення в Україну.