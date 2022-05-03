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Регулятор ТБ хоче швидко позбавляти ліцензій компанії, які співпрацюють з окупантами

Вівторок, 3 травня 2022, 09:19 - Cергій Мельник
 
Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення закликає український парламент надати їй повноваження анулювати ліцензії компаній, які співпрацюють із російськими окупантами за власним бажанням, із проведенням спрощеної процедури перевірки.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

"Наполягаємо і звертаємося до парламенту з тим, що особливо у воєнний час регулятор потребує нових механізмів, які дозволять швидко реагувати на ситуації, що склалися. Зокрема, необхідно надати можливість Національній раді анулювати ліцензії компаній-колаборантів за власним рішенням з проведенням спрощеної процедури перевірки" , – йдеться у повідомленні.

Регулятор уже звертався з цим питанням до законодавців і сподівається, що Верховна Рада негайно ухвалить відповідний законопроєкт, який уже погоджений спеціальною робочою групою та переданий на розгляд.

Економічна правда

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