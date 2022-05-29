Науковці кажуть, що погода в Україні сприяє врожаю

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Опади впродовж останнього місяця суттєво поповнили запаси вологи у ґрунті на посівах озимих і ярих культур, що покращило загальний стан посівів.

Про це повідомляє Мінагрополітики з посиланням на Національну академію аграрних наук.

"Опади, які спостерігалися протягом останнього місяця, суттєво поповнили запаси вологи у ґрунті на посівах озимих і ярих культур, що покращило ріст і розвиток рослин та загальний стан посівів", – йдеться в повідомленні.

Станом на 20 травня запаси продуктивної вологи під озимими культурами в орному шарі ґрунту на значній території України були оптимальними. Зволоження метрового шару ґрунту під озимими культурами на переважній частині площ залишалося оптимальним або задовільним.

Зазначається, що під ранніми яровими зерновими культурами зволоження орного шару ґрунту на багатьох площах західних, північних, окремих площах Вінницької, Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей було на достатньому та оптимальному рівнях. На решті площ – задовільним.

За результатами моніторингу, проведеного науковцями ННЦ "Інститут землеробства НААН", стан озимих посівів пшениці, тритикале, жита, ячменю, ріпаку наразі добрий або переважно добрий. Стан ярих посівів ячменю, пшениці та вівса також добрий.

Разом з тим, як підкреслюють дослідники, сформовані запаси вологи у ґрунті сприяли більшому розвитку бур’янів та хвороб на полях. Тому зараз особливу увагу рекомендовано приділити фітосанітарному стану посівів.

Економічна правда