Вже 600 підприємств успішно переїхали у безпечне місце

601 підприємство, які взяли участь в програмі релокації, завершили переїзд з областей, де тривають бойові дії.

ПРо це повідомляє Мінекономіки.

А 390 з них вже відновили роботу на нових майданчиках у західних регіонах України. Ще 87 підприємств знаходяться на різних стадіях транспортування.

Найпопулярнішими областями для релокації підприємств залишаються Закарпатська, Львівська та Чернівецька. Також бізнес знаходить нові місця для розміщення своїх потужностей у Тернопільській, Івано-Франківській, Вінницькій і деяких інших областях.

Нагадуємо:

Для участі у програмі необхідно зареєструватись на платформі цифрової взаємодії, яка доступна за посиланням https://auction.e-tender.ua/#/register