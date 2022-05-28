Через російське вторгнення на Луганщині зупинились майже 3 500 підприємств
Субота, 28 травня 2022, 18:01 -
Через російське вторгнення на Луганщині зупинились 3 408 підприємств, у тому числі 479 – промислових.
Про це у Телеграмі повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, збитки становлять понад 3 мільярди гривень.
"Втім, держава робить все можливе, аби допомогти бізнесу Луганщини відновитись.
Десятки підприємств скористалися програмою релокації і вже перемістили потужності до інших регіонів. Зберегли трудові колективи та набирають людей ще", - зазначив Гайдай.