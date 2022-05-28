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Через російське вторгнення на Луганщині зупинились майже 3 500 підприємств

Субота, 28 травня 2022, 18:01 - Ілля Колдомасов

Через російське вторгнення на Луганщині зупинились 3 408 підприємств, у тому числі 479 – промислових. 

Про це у Телеграмі повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, збитки становлять понад 3 мільярди гривень.

"Втім, держава робить все можливе, аби допомогти бізнесу Луганщини відновитись. 

Десятки підприємств скористалися програмою релокації і вже перемістили потужності до інших регіонів. Зберегли трудові колективи та набирають людей ще", - зазначив Гайдай.

Економічна правда
Укр / Рус
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