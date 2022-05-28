Суд арештував 23 мільйони компанії, що належить Роснєфті

Суд наклав арешт на майже 23 мільйони, які перебувають на рахунку банківської установи та належать компанії, що була створена Роснафтою.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За повідомленням слідства, встановлено обставини фінансування збройної агресії РФ проти України, бенефіціарами підприємства, що перебуває на території нашої держави.

З метою недопущення можливого використання цих грошових коштів на шкоду українському народу за клопотанням сторони обвинувачення судом на них накладено арешт.