Wella припинила постачання до РФ

Виробник професійної косметики з Німеччини Wella припиняє постачання до Росії.

Про це пише "Коммерсантъ".

"Салони краси активно користувалися її продукцією: кошти для фарбування волосся Wella припадало до 40% ринку. Тепер у б'юті-індустрії можуть виникнути проблеми через переход на бренди інших виробників", - зазначає видання.

До того ж салони не виключають, що інші закордонні компанії можуть припинити поставки. Російський Мінпромторг повідомив, що продукція Wella підпадає під дію так званого механізму паралельного імпорту, який, по суті, є контрафактом.