ЗМІ: один із найбагатших російських мільярдерів за день до санкцій переписав бізнес на дружину

Російський бізнесмен Андрій Мельниченко поступився контролем над двома найбільшими у світі компаніями з виробництва вугілля та добрив ("СУЭК" та "ЕвроХим") своїй дружині за день до потрапляння під санкції Європейського союзу.

Про це пише Reuters.

Видання пише, що до 8 березня Мельниченко контролював дві компанії через ланцюжок трастів та корпорацій.

Однак, коли почалася повномасштабна війна, він почав турбуватися про те, що його буде включено до списку санкцій і 8 березня Мельниченко повідомив довірених осіб про вихід з посади бенефіціара.

Нагадуємо:

Мельниченко минулого року посів восьме місце серед найбагатших людей Росії за версією Forbes зі статками 18 мільярдів доларів.

Європейський союз запровадив санкції проти Мельниченка 9 березня, пославшись на його близькість до Кремля.