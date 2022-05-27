В Уряді сказали, які сфери найбільше отримали пільгових кредитів

За програмою пільгових кредитів "5-7-9%" вже видали 41,5 тисячі кредитів на загальну суму 114 мільярдів.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Це переважно підприємства сільського господарства (51%), торгівлі і виробництва (22,5%) та промислової переробки (14,5%).

Серед регіонів в пільговому кредитуванні бізнесу лідирують Київ, Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська та Вінницька області.

Більшість кредитів (на загальну суму 58,3 млрд) підприємці беруть на антикризові цілі, значною є кількість кредитів на рефінансування (25,8 млрд), а також з метою здійснення інвестицій (10,2 млрд).

В програмі задіяні 42 банки, з яких за кількістю кредитних договорів тримають першість "ПриватБанк" (17 тис), "Ощадбанк" (5,2 тис) та "Райффайзен Банк Аваль" (3,8 тис).

Нагадуємо:

Кредитна програма дозволяє залучити до 60 млн грн під 0% на період дії воєнного часу +1 місяць з гарантією від Уряду на рівні 80%.

Для роздрібних торгових мереж доступні кредитні кошти в розмірі до 1 млрд грн під 5% річних.