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Переселенцям виплатили вже 4,5 мільйона допомоги на залізничних вокзалах

П'ятниця, 27 травня 2022, 19:05 - Cергій Мельник

Понад 1,8 тисячі переселенців з евакуаційних потягів отримали 4,5 мільйона гривень допомоги від держави.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Уже в потязі працівники Укрзалізниці фіксують дані про пасажирів і одразу передають цю інформацію Укрпошті для офорлення виплат. Поки що послугою можна скористатися на вокзалах Львова та Дніпра, але згодом перелік місць розшириться", – повідомив міністр.

Економічна правда

гроші війна міграція залізниця Мінцифри
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