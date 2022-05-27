Переселенцям виплатили вже 4,5 мільйона допомоги на залізничних вокзалах
П'ятниця, 27 травня 2022, 19:05 -
Понад 1,8 тисячі переселенців з евакуаційних потягів отримали 4,5 мільйона гривень допомоги від держави.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Уже в потязі працівники Укрзалізниці фіксують дані про пасажирів і одразу передають цю інформацію Укрпошті для офорлення виплат. Поки що послугою можна скористатися на вокзалах Львова та Дніпра, але згодом перелік місць розшириться", – повідомив міністр.
Економічна правда