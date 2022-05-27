СБУ завадила Росії обійти санкції щодо ремонту транспортних літаків типу "Ан"
Служба безпеки України завадила РФ обійти раніше запроваджені санкції щодо ремонту транспортних літаків типу "Ан".
Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.
Так, СБУ встановила, що РФ зареєструвала фірму-"прокладку" в одній із країн Близького Сходу, яка нібито не має стосунку до Москви.
"Це дозволило б окупантам цілком "легально" обслуговувати важкі транспортні літаки по всьому світу. Втім, завдяки роботі СБУ на випередження, профільні українські відомства скасували дію сертифікату техобслуговування для іноземного "посередника" країни-агресора", - йдеться у повідомленні.
СБУ наголошує - відтепер РФ не зможе ремонтувати свої вантажні літаки, вироблені за ліцензію ДП "Антонов", у жодній країні.
"Це суттєво вдарить по логістиці окупантів, оскільки вони використовували понад десять важких суден типу "Ан-124" для перевезення особового складу і важкої броньованої техніки в ході повномасштабного вторгнення на територію України.
Літати їм залишилося недовго, і приземлятися буде важко", - додали у відомстві.
Економічна правда
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