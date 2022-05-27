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СБУ завадила Росії обійти санкції щодо ремонту транспортних літаків типу "Ан"

П'ятниця, 27 травня 2022, 16:32 - Олексій Павлиш

Служба безпеки України завадила РФ обійти раніше запроваджені санкції щодо ремонту транспортних літаків типу "Ан".

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.

Так, СБУ встановила, що РФ зареєструвала фірму-"прокладку" в одній із країн Близького Сходу, яка нібито не має стосунку до Москви.

"Це дозволило б окупантам цілком "легально" обслуговувати важкі транспортні літаки по всьому світу. Втім, завдяки роботі СБУ на випередження, профільні українські відомства скасували дію сертифікату техобслуговування для іноземного "посередника" країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

СБУ наголошує - відтепер РФ не зможе ремонтувати свої вантажні літаки, вироблені за ліцензію ДП "Антонов", у жодній країні.

"Це суттєво вдарить по логістиці окупантів, оскільки вони використовували понад десять важких суден типу "Ан-124" для перевезення особового складу і важкої броньованої техніки в ході повномасштабного вторгнення на територію України.

Літати їм залишилося недовго, і приземлятися буде важко", - додали у відомстві.

Економічна правда

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