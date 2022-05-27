У Львові підняли вартість проїзду у міських автобусах: коли почнуть діяти нові тарифи

Вартість проїзду у львівських автобусах підняли з 10 до 15 грн - нові тарифи почнуть діяти з 2 червня.

Таке рішення ухвалили 27 травня на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради.

У міськраді зазначають, що таке рішення прийняли у відповідь на звернення перевізників.

При цьому, перевізники у своїх звернення вимагали, аби вартість проїзду становила понад 20 грн, інакше попереджали, що автобуси не виїдуть на маршрути.

"Усе через те, що в існуючому тарифі ціна на пальне встановлена на рівні 24 грн, а сьогодні вона - майже 60 грн.

Рішення скоригувати тариф на проїзд прийняли у зв’язку зі зростанням цін та дефіцитом палива", - пояснили у міськраді.

Водночас ціна на проїзд у трамваях та тролейбусах залишається незмінною. Також зберігається безоплатний проїзд для усіх пільгових категорій пасажирів.

"Автоперевізники просили підняти ціну на проїзд до понад 20 гривень. У попередній тариф закладена вартість пального 24 грн. Сьогодні вона майже 60 грн. Тому робота автобусів стала збитковою. Не допомогло врегулювати ситуацію і скорочення на 20% дублюючих маршрутів", - заявив Олег Забарило, директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури.

"Причиною коригування вартості проїзду в автобусному транспорті є суттєве зростання цін на пальне. Тому перевізники Львова попередили про критичну ситуацію. Вони заявили про можливу зупинку громадського транспорту найближчими днями, якщо не відкоригувати вартість проїзду", - пояснив він.

Економічна правда