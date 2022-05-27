Російським олігархам можуть дозволити відкупитись від санкцій: гроші підуть на відбудову України – AP

Країни G7 обмірковують, чи дозволити російським підсанкційним олігархам заплатити за вихід із санкцій: передбачається, що кошти підуть на відбудову України. Ні самі російські олігархи, ні українська влада нібито не проти такої ідеї.

Про це пише AP із посиланням на джерела.

За даними співрозмовника агентства, на зустрічі міністрів фінансів країн G7 у Німеччині віце-прем'єр та міністр фінансів Канади Христя Фріланд запропонувала цю ідею - після того, як переговорила про це з російськими олігархами (Фріланд у 1990-ті працювала журналістом у Москві та має зв'язки в Росії).

За словами посадовця, представники української влади були в курсі дискусій.

Він додав, що в інтересах Заходу те, щоб відомі олігархи відмежувалися від президента РФ Володимира Путіна, водночас забезпечуючи фінансування Україні.

"Ми б про це не говорили, якби не було певного комфорту з боку українців.

Ми повинні знати, що це працює і для них", - додав співрозмовник.

Посадовці говорили на умовах анонімності, оскільки не мали права публічно говорити про внутрішні дискусії G-7.

За словами джерел, наразі це лише ідея, але західні союзники виявили у ній зацікавленість.

AP додає, що чиновники ЄС говорили на зустрічі про необхідність шукати нові шляхи конфіскації активів для допомоги Україні.

При цьому, пропозиція Канади, пише агентство, усуне юридичні перешкоди для використання заблокованих активів - олігархи добровільно відмовляться від частки свого майна за кордоном.

Економічна правда