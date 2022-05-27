США і Тайвань проведуть переговори щодо поглиблення економічних зв'язків – ЗМІ

США і Тайвань планують оголосити про переговори щодо поглиблення економічних зв'язків - це стане новим викликом для Пекіна, який висловив невдоволення через плани Вашингтона зміцнити зв'язки з островом.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, переговори будуть зосереджені на посиленні економічної співпраці та стійкості ланцюга поставок, що не відповідає традиційній угоді про вільну торгівлю.

Угода, ймовірно, включатиме сфери спрощення торгівлі, роботу з ланцюгом поставок і торгівлю сільськогосподарською продукцією, додали джерела на умовах анонімності.

Як пише Bloomberg, ці теми співзвучні з основними положеннями Індо-Тихоокеанської економічної структури (IPEF), про запуск якої президент США Джо Байден оголосив під час візиту до Токіо цього тижня.

За словами джерел видання, у США хотіли, аби Тайвань приєднався до структури, але цього не сталось через побоювання окремих країн щодо негативної реакції Пекіна.

Раніше цього тижня Байден публічно пообіцяв надавати військову підтримку Тайваню в разі китайського вторгнення.

Китай засудив заяви Байдена і протестував проти поглиблення офіційної двосторонньої взаємодії Вашингтона з Тайванем, який він вважає частиною своєї території, попри те, що ніколи не контролював її, нагадує агентство.

Економічна правда