Рітейлери домовилися про постачання солі з-за кордону

Найбільші продуктові мережі заявили, що домовилися про імпорт солі, щоб замінити продукцію підприємства "Артемсіль"

Про це пише LIGA.net.

Про це заявили у Fozzy Group (Сільпо, Фора, Trash! Траш!), Auchan та АТБ. Так, Fozzy Group у квітні почали закуповувати сіль у Дрогобицької солеварні, проте це дозволяє забезпечити сіллю лише магазини західних регіонів. Тому компанія збільшила обсяги закупівлі солі з Італії, знайшла постачальників у Польщі, які ще два тижні тому почали відвантажувати товар.

В Auchan кажуть, що до сплеску попиту сформували запаси імпортної солі – екстра, йодованої та кам'яної – з Румунії та Польщі, у майбутньому будуть постачання із Греції.

"Ми розуміли, що буде така ситуація, тому ще з березня почали налагоджувати імпортні постачання. Є домовленості з постачальником із Туреччини – ціна 1 кг солі у роздробі буде до 20 грн", – сказали в АТБ-маркет.

Нагадуємо:

ДП "Артемсіль" - найбільше в Європі підприємство з солевидобутку - через бойові дії зупинило роботу в квітні. Запас готової продукції вивезли ще у квітні.