Україна має запаси зерна, щоб задовольнити внутрішній і світовий попит до кінця 2022

Україна має достатні запаси зерна, щоб задовольнити внутрішній і світовий попит принаймні до кінця 2022 року, а то й у 2023-му.

По це сказав радник Президента Олег Устенко в коментарі американському виданню Newsweek.

Він додав, що на його думку, єдиний спосіб доправити зерно на світові ринки – це зупинити війну або принаймні припинити всі військові дії в Чорному морі.

Нагадуємо:

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що США відкидають пропозиції Росії про відміну санкцій в обмін на розблокування доступу до українських портів.

Анкара веде переговори з Києвом та Москвою про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.

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