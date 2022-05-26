Міграційна служба частково відновила роботу електронної черги

Державна міграційна служба України частково відновлює роботу онлайн-сервісу Електронна черга.

Про це відомство повідомило у соцмережах.

Наразі до сервісу підключені окремі територіальні підрозділи у місті Києві та 16 областях України. Зокрема, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.

З допомогою сервісу зараз можна записатися в електронну чергу лише для подачі документів на оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.