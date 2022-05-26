Виручка кафе та ресторанів на заході України відновилася за три місяці війни – дослідження

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Через три місяці з початку повномасштабної війни РФ проти України виручка закладів громадського харчування на заході країни та в деяких центральних областях сягнула показників до 24 лютого.

Про це йдеться у спільному дослідженні Poster та Work.ua.

Зазначається, що працює лише 68% від закладів харчування у порівнянні з початком лютого. Попри це, кількість вакансій та показники виручки подекуди перевищили показники до повномасштабного вторгнення.

Найкращі показники виручки у закладів Закарпатської області: за тиждень 16-22 травня їхня виручка у середньому досягла 152% проти тижня 14-20 лютого. У Волинській та Чернівецькій областях виручка сягає 120%.

Деякі центральні регіони наближаються до своїх минулих показників: у Дніпропетровській та Кіровоградській областях каса перевищила 90%, а у Полтавській навіть сягнула 105%. Складніша ситуація у нещодавно деокупованих Київській, Чернігівській та Сумській областях, де каса закладів відновилася на 60%.

Найгірші показники на сході та півдні — у Донецькій області отримують лише 6% виручки, у Харківській — 14%, у Херсонській та Миколаївській дещо понад 20%. Даних про Луганську область немає. Дослідження охоплює 5000 закладів громадського харчування.

У порівнянні з тижнем до повномасштабного вторгнення Росії кількість вакансій у чотирьох великих містах України (Києві, Одесі, Львові та Дніпрі) за найбільш популярними ресторанними спеціальностями впала понад як втричі у травні. При цьому Львів навіть показав невеликий приріст, а інші міста – майже 80-90% падіння.

CEO та співзасновник Work.ua Артур Міхно констатує, що ринок праці поступово відроджується. За його словами, у середньому на одну вакансію наразі претендують вп‘ятеро більше шукачів, ніж до повномасштабної війни.