ДБР заарештувало білоруські вагони і добрива на 20 мільйонів доларів
Держбюро розслідувань заарештувало майно білоруської компанії на 20 млн доларів.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Так, у Миколаївській області працівники ДБР на території морського порту виявили 188 вагонів з мінеральними добривами.
"77 тисяч тонн товару належали білоруській холдинговій компанії. Вартість майна разом з білоруськими вагонами складала близько 20 млн доларів США (понад 700 млн гривень).
65 тисяч тонн добрив вже встигли перевантажити на українські судна, які мали переправити товар за кордон", - йдеться у повідомленні.
Наразі слідчі ДБР арештували все майно в межах кримінального провадження стосовно зловживання службових осіб Миколаївської митниці, які сприяли незаконному переміщенню санкційних товарів через митний контроль.
"Розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура", - додали в ДБР.
Економічна правда
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