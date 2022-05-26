ДБР заарештувало білоруські вагони і добрива на 20 мільйонів доларів

Держбюро розслідувань заарештувало майно білоруської компанії на 20 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Так, у Миколаївській області працівники ДБР на території морського порту виявили 188 вагонів з мінеральними добривами.

"77 тисяч тонн товару належали білоруській холдинговій компанії. Вартість майна разом з білоруськими вагонами складала близько 20 млн доларів США (понад 700 млн гривень).

65 тисяч тонн добрив вже встигли перевантажити на українські судна, які мали переправити товар за кордон", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі ДБР арештували все майно в межах кримінального провадження стосовно зловживання службових осіб Миколаївської митниці, які сприяли незаконному переміщенню санкційних товарів через митний контроль.

"Розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура", - додали в ДБР.

Економічна правда