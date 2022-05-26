Естонська Nortal придбала IT-компанію Skelia, більшість фахівців якої працюють в Україні і Польщі

Естонська Nortal, що займається стратегічним консалтингом та впровадженням технологій, оголосила про придбання ІТ-компанії Skelia, а також дочірніх компаній у Східній Європі.

Про це йдеться в офіційному пресрелізі.

У релізі зазначається, що Skelia - міжнародний лідер у створенні транскордонних IT та інжинірингових організацій.

"Після угоди Nortal та Skelia зосередять увагу на створенні нових синергій та цінностей для клієнтів, а також на створенні додаткових можливостей для співробітників Skelia у Польщі та Україні, які тепер стануть частиною глобальної компанії, що швидко розвивається та постійно рухається вперед", - йдеться у повідомленні.

Skelia була заснована у 2008 році і наразі у компанії працює понад 350 співробітників, переважно в Україні та Польщі. Skelia обслуговує клієнтів у 10 країнах світу і працює через мережу офісів у країнах Бенілюксу, Польщі, Україні та США.

Nortal заснована у 2000 році. Компанія налічує понад 1400 співробітників і має 20 офісів у Європі, США та на Близькому Сході.

Команди Nortal надають послуги стратегічного консалтингу світового класу, розробки програмного забезпечення, продуктового і клієнтського досвіду, управління проектами та дизайну, для створення значущого результату для клієнтів та безперешкодного наближення майбутнього. Хедофіс знаходиться в Талліні (Естонія).

"Багато компаній скорочують свою діяльність в Україні або навіть залишають країну. Nortal і Skelia навпаки вірять в унікальне майбутнє України та силу її народу. Разом ми створимо кращі можливості міжнародного розвитку для працівників з України", - заявив Прійт Аламяе, генеральний директор і засновник Nortal.

Економічна правда