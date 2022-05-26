Cпоживання пожвавлюється: українці стали більше купувати техніки та відвідувати ресторани

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У квітні та першій половині травня збільшилися обсяги безготівкових оплат покупок в мережах електроніки і побутової техніки та закладах харчування.

Про це повідомляє пресслужба Приватбанку.

Для порівняння, у перший місяць війни переважна частка безготівкових оплат за товари та послуги припадала на харчі та медикаменти.

Так, у першій половині травня частка оплат покупок продуктів харчування в мережі терміналів Приватбанку знизилася з 56% до 52% від загального обсягу витрат, а обсяги оплат покупок в мережах аптек – з 12,5% до 8%.

У той же час частка оплат у кафе і ресторанах у першій половині травня порівняно з березнем зросла з 2,5% до 4,3%, в магазинах одягу і взуття – з 6% до 7,5%, а в мережах електроніки та побутової техніки – з 5% до 6,5%.

За кількістю працюючих торгових терміналів, отже, й самих торгових точок, лідерами відновлення ринку стали магазини одягу й взуття. Якщо на початку березня не працювали понад 80% магазинів цього сегменту, то у травні відновили роботу 65% точок.

Ресторанний сервіс впав з початком війни на 81%, але зараз відновився вже на 45%, магазини техніки та електроніки після зниження кількості точок з початком війни на 67% у травні відновилися на 44%.

Поновлення обсягів безготівкових оплат зумовлене насамперед активністю мікро- та малого бізнесу. Якщо у березні зниження обсягів безготівкових оплат через термінали Приватбанку у невеликих торгових точках становило 62%, то вже у перший половині травня обсяги продажів зросли й повернулися до довоєнних показників та навіть перевищили їх.

Економічна правда