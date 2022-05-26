"Сільпо" домовилось про постачання 200 тонн солі в Україну

Мережа супермаркетів "Сільпо", яка входить у Fozzy Group, домовилась про поставки солі з виробниками в Україні та за кордоном.

Про це пише "НВ Бізнес" з посиланням на заяву Fozzy Group.

"Нам, як і всім українцям, болить через те, що підприємство "Артемсіль" зараз призупинило роботу через бойові дії у Донецькій області. Поки на нашій землі йдуть бої з російськими окупантами, ми домовилися про поставки солі з виробниками в Україні та за кордоном.

У квітні ми почали співпрацювати з одним з найстаріших підприємств у Європі - Дрогобицькою солеварнею у Львівській області. У травні ми знайшли нових постачальників у Польщі, Румунії та Туреччині", - розповіли в компанії.

У Fozzy Group додали, що перші партії Куявської солі з Польщі вже надійшли до України.

За словами компанії, сіль з Румунії і Туреччини надійде на початку та в середині червня.

Крім цього, "Сільпо" продовжує постачати сіль ТМ Sosalt з Італії.

Нагадаємо:

ДП "Артемсіль" - найбільше в Європі підприємство з солевидобутку - через бойові дії зупинило роботу в квітні. Запас готової продукції вивезли ще у квітні.

Керівник ДП "Артемсіль" вважає, що тепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону.

Економічна правда