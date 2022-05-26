Зеркаль: Україна могла б вплинути на Угорщину нафтопроводом "Дружба"

Радниця міністра енергетики України і ексзаступниця глави МЗС Олена Зеркаль вважає, що нафтопровід "Дружба" міг би стати інструментом впливу України на Угорщину.

Про це вона сказала під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, повідомляє "Європейська правда".

"В руках України є прекрасний важіль - це нафтопровід "Дружба", - сказала радниця міністра.

Вона підкреслила, що до Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу "Дружба", з якою може "щось статися".

"І, на мій погляд, дуже би доречно було, якщо би з ним щось сталося. Але, знову-таки, це в руках уряду і президента - вирішувати політичні питання, чи дійсно ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яку він розуміє і яку він нав’язує Європейському Союзу, чи ми ще не готові до цього", - наголосила Олена Зеркаль.

Як відомо, через позицію Угорщини процес затвердження нафтового ембарго ЄС щодо Росії застопорився.

Утім, ЄС сподівається, що зможе узгодити санкції щодо російської нафти до наступного засідання Європейської ради, яке відбудеться наступного тижня.

Міністри закордонних справ ЄС не змогли розблокувати питання щодо запровадження нафтових санкцій проти Росії на зустрічі у Брюсселі 16 травня через спротив Угорщини.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не отримувала жодних нових серйозних пропозицій щодо нафтових санкцій проти Росії після візиту президентки Єврокомісії до Будапешта на початку травня.