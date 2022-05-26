Хабек: ЄС все ще може погодити нафтове ембарго. Якщо ні – розгляне альтернативу

ЄС все ще може укласти угоду щодо ембарго на російську нафту в найближчі дні або розгляне "інші інструменти", якщо не буде досягнуто згоди.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек на переговорах "Групи семи" у Берліні у четвер, пише Reuters.

"Європейська комісія запропонувала ембарго як найсуворішу санкцію проти Росії після її вторгнення в Україну. Але переговори досі не привели до прориву, оскільки Угорщина, найближчий союзник Москви в ЄС, наклала вето на цей крок", - нагадує агентство.

Хабек сказав, що всі країни ЄС повинні зменшити свою нафтову залежність.

"Це включає Угорщину. Якщо ви візьмете це за основу обговорення, то домовленість має бути можливою. Якщо ви включите інші теми до питання про нафтове ембарго, це буде дуже і дуже важко", - сказав він.

"Я знаю, що тривають інтенсивні дискусії. Через п’ять днів у нас буде наступна Рада ЄС, я припускаю, що це коридор, у якому або буде досягнуто згоди, або доведеться розглянути інші інструменти", - визнав Хабек.

Він не уточнив, які це можуть бути інші інструменти.

Раніше Брюссель уже запропонував дати Угорщині, Словаччині та Чехії більше часу для введення ембарго, ніж іншим членам ЄС.

ЄС також запропонував до 2 мільярдів євро на нафтову інфраструктуру, щоб допомогти цим країнам перейти на неросійські поставки.

Однак Угорщина заявила, що для того, щоб протистояти ембарго, потрібно близько 750 мільйонів євро для короткострокових інвестицій, тоді як повна модернізація її енергетичної системи обійдеться в мільярди.

Економічна правда