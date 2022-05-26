У РФ продажі імпортного пива за місяць впали на 30%

Темпи продажів імпортного пива в РФ різко падають - у квітні вони знизились на понад 30% у річному вимірі, а частка іноземних брендів у категорії з початку року скоротилася з 6,2% до 3,8%.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на огляд NielsenIQ.

"За оцінками аналітиків, якщо за останній рік продаж імпортного пива зростав найвищими темпами в категорії - на 22,4% у натуральному вираженні, то у квітні скоротився відразу на 30,7% рік до року. А темпи продажу локальних марок зросли з 1,8 до 5,9% відповідно.

У результаті з січня частка імпортного пива на ринку скоротилася з 6,2% до 3,8%, а місцевого зросла з 65,3% до 67,6%", - йдеться у статті.

Серед причин різкого падіння продажів імпортного пива називають "логістичні складнощі та геополітичну кризу".

Експерти додають, що зниження продажів імпортного пива також призвело до скорочення частки преміального сегменту, де переважно були іноземні марки.

За даними NielsenIQ, у квітні продажі високого цінового сегмента скоротилися на 4,4% рік до року, а частка преміуму знизилася до 12,9% проти 14,6% у січні. Продаж пива низького цінового сегменту у квітні зростав відразу на 6,9% рік до року, а середній - на 4,4%.

Голова ради Союзу російських пивоварів Данило Бріман каже, що Бельгія, Нідерланди і Велика Британія вже припинили постачання пива в Росію, а Чехія і Німеччина не зможуть замістити сорти, що випали.

Газета нагадує, що у березні пивоварні компанії Carlsberg Group та Heineken повідомили про припинення роботи в Росії.

Про припинення виробництва та постачання в РФ також оголосили виробники чеського пива Plzensky Prazdroj (бренди Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell та Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), Staropramen та Bernard.

Економічна правда