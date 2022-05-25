Змінюються правила видачі безкоштовних квитків для поїздок Польщею

З 1 червня змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

З першого дня літа пасажири з України зможуть безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до наступних міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

Так, скористатись можливістю безкоштовного проїзду в поїздах 2-го класу TLK та IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, та належать до наступних груп:

- діти до 18 років;

- жінки;

- чоловіки старше 60 років;

- чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

Посадка в поїзди буде відбуватись по заздалегідь отриманих в касі безкоштовних квитках, які видаються за умови пред'явлення закордонного паспорта або проїздного документа від УЗ на поїзд до Польщі або Повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.