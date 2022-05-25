Шмигаль назвав кількість заводів, які напряму постраждали від війни

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що понад 200 заводів та великих підприємств були пошкоджені, зруйновані або захоплені внаслідок бойових дій.

Ці його слова передає Інтерфакс-Україна.

Він додав, що під час бойових дій пошкоджено близько 25 тис. км доріг, зруйновано 40 млн кв. м житлового фонду, а також 12 аеропортів.

Нагадуємо:

Раніше він заявив, що відновлення України після російського вторгнення коштуватиме 600 мільярдів доларів. Шмигаль закликав членів Міжнародного валютного фонду пожертвувати 10% резервних активів, отриманих від МВФ.