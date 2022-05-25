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Укр / Рус

Уряд проситиме, щоб партнери давали держгаратії місцевим компаніям для інвестицій в Україну

Середа, 25 травня 2022, 20:45 - Ілля Колдомасов

Уряд працюватиме з партнерами України над тим, аби вони видавали своїм компаніям державні гарантії на залучення коштів для інвестицій в Україну. 

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Такі гарантії, на його думку, дозволять інвестувати в реалізацію значних проектів приватно-державного партнерства в Україні.

Нагадуємо:

Європейська комісія запропонувала створити новий механізм під назвою "Відбудувати Україну" (Rebuild Ukraine) як основний інструмент підтримки відновлення України після війни.

Економічна правда
Укр / Рус
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