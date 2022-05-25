Уряд проситиме, щоб партнери давали держгаратії місцевим компаніям для інвестицій в Україну
Середа, 25 травня 2022, 20:45 -
Уряд працюватиме з партнерами України над тим, аби вони видавали своїм компаніям державні гарантії на залучення коштів для інвестицій в Україну.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Такі гарантії, на його думку, дозволять інвестувати в реалізацію значних проектів приватно-державного партнерства в Україні.
Нагадуємо:
Європейська комісія запропонувала створити новий механізм під назвою "Відбудувати Україну" (Rebuild Ukraine) як основний інструмент підтримки відновлення України після війни.