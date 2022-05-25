Рахункова палата закликала європейські вищі органи аудиту допомогти оцінити збитки від війни

Україна розраховує на підтримку вищих органів аудиту Європи в питанні оцінки збитків, спричинених війною.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан на зустрічі керівників вищих органів аудиту - членів EUROSAI у Празі.

"Я б дуже хотів говорити сьогодні про обмін досвідом та кращими практиками, про плани на майбутнє і досягнення Цілей сталого розвитку. Але про який світовий розвиток та досягнення глобальних цілей можна взагалі говорити за відсутності миру? Сьогодні 90 днів, як Україна через повномасштабну війну росії не має миру", - сказав Пацкан.

Він додав, що події, що відбуваються в Україні, впливають на політичні, економічні та фінансові процеси і в Європі, й далеко поза її межами.

"Глобальність впливу війни, розв’язаної росією, очевидна. І вихід один – спільними зусиллями зупинити агресора та досягти миру.

Тому закликаю вас якнайшвидше визначити серед пріоритетів діяльності EUROSAI необхідність об'єднання зусиль щодо належної оцінки глобального впливу нападу росії на Україну, оцінки збитків, спричинених війною, та вироблення для урядів наших держав рекомендацій щодо оптимальних шляхів подолання цієї кризи", - заявив голова Рахункової палати.

"Щотижня прямі втрати нашої економіки через руйнування та пошкодження цивільних та військових об'єктів зростають орієнтовно на 4,5 млрд дол. Загальні втрати економіки України через війну набагато більші і вже, за приблизними розрахунками, становлять щонайменше 600 млрд дол.

Тому росія, яка вже визнана країною-агресором, повинна нести відповідальність за свої дії. І не менш важливе питання - визначення масштабів шкоди, завданої агресором нашій державі та обґрунтування вимог щодо обсягу й форм відшкодування шкоди", - додав Пацкан.

EUROSAI - європейська організація вищих органів аудиту, створена у 1990 році. На сьогодні об'єднує 51 ВОА (50 ВОА країн Європи і Європейський суд аудиторів). Рахункова палата є повноправним членом EUROSAI з 1999 року.

Економічна правда