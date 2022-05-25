Корейська Daewoo розірвала контракт на будівництво LNG-танкерів для РФ

Південнокорейська верф Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering (DSME) розірвала контракт на будівництво трьох LNG-танкерів на замовлення "Совкомфлоту" для проєкту "Арктик СПГ-2" російської приватної компанії "Новатек".

Про це пише "Комерсант".

Причиною стало прострочення платежу за контрактом із боку судноплавної компанії.

За даними видання TradeWinds, йдеться про танкери для проєкту "Арктік СПГ-2", це підтверджують і джерела "Ъ".

Газета нагадує, що DSME побудувала для НОВАТЕК весь флот для проєкту "Ямал СПГ" - 15 танкерів Arc7.

"У зв'язку з тим, що платіж судновласника за будівництво одного танкера ЗПГ не здійснено у встановлені терміни, ми повідомили компанію про розірвання контракту для захисту наших прав", - йдеться у повідомленні DSME.

Попри те, що платіж був порушений лише по одному з трьох ЗПГ-танкерів, замовлених "Совкомфлотом", контракт планується розірвати повністю, стверджує один із співрозмовників газети.

Передбачалося, що верф здасть танкери у лютому, квітні та липні 2023 року. Контракт на їхнє будівництво було підписано у жовтні 2020 року, його загальна вартість становила $872 млн за три судна.

При цьому, "Совкомфлот" не зміг розрахуватися на замовлення, ймовірно, через проблеми з проведенням платежів, які виникли після того, як компанія потрапила під санкції США, ЄС та Великої Британії через війну в Україні.

У самому "Совкомфлоті" повідомили, що не коментують комерційні контракти, в НОВАТЕКу не відповіли на запит.

Співрозмовники газети кажуть, що російська верф "Звєзда" може не здати замовлення вчасно, враховуючи, що в Росії LNG-танкери ніколи не будувалися.

"Звєзда" збиралася будувати танкери в кооперації з південнокорейською верф'ю Samsung Heavy Industries (SHI), що може вплинути на перспективи реалізації проєкту. У березні ЄС ввів проти російського суднобудування технологічні санкції, заборонивши постачання практично всієї номенклатури обладнання.

Економічна правда