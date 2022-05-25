Прокуратура передала АРМА ще 60 одиниць білоруської техніки на 200 мільйонів

Подільська окружна прокуратура міста Києва у взаємодії з іншими правоохоронцями передала в управління АРМА 60 одиниць будівельної техніки білоруських компаній.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook.

"Окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом привласнення державних коштів, що виділялись на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг, а також можливого фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України).

У межах слідства на предмет причетності до вчинення вказаних злочинів досліджується діяльність ряду білоруських компаній, які функціонують в місті Києві та на території інших регіонів України", - йдеться у повідомленні.

Кінцевим бенефіціарним власником цих компаній є Республіка Білорусь.

Під час слідства арештували 60 одиниць будівельної техніки вказаних компаній, зокрема екскаватори, катки, навантажувачі, бульдозери, машини для утримання доріг, автогрейдери, автогудронатори, генератори, трактори тощо на загальну суму понад 200 млн грн.

Фото: прокуратура

Наразі за клопотанням прокуратури будівельну техніку передано в управління Нацагентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві за матеріалами СБУ, додали в прокуратурі.

Економічна правда