В YouTube пояснили, чому сервіс не планує йти з РФ

Гендиректорка YouTube Сьюзен Воджицки заявила, що платформа продовжує працювати в РФ, щоб був доступ до об’єктивної інформації щодо подій в Україні.

Про це вона сказала у ході Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Ми проводимо величезну кількість розслідувань, і хочемо бути певними у тому, що докладається максимум зусиль щодо боротьби з дезінформацією", - пояснила Воджицки.

"Саме це причина, чому ми ще працюємо у РФ, бо вважаємо важливим давати Росії незалежні новини", - додала вона, заявивши про важливість доступу до об’єктивної інформації щодо подій в Україні.

Раніше YouTube видалив понад 70 тисяч відеороликів та 9 тисяч каналів, які поширювали фейки про війну на території України та порушували правила платформи.

Економічна правда