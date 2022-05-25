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В YouTube пояснили, чому сервіс не планує йти з РФ

Середа, 25 травня 2022, 15:17 - Олексій Павлиш

Гендиректорка YouTube Сьюзен Воджицки заявила, що платформа продовжує працювати в РФ, щоб був доступ до об’єктивної інформації щодо подій в Україні.

Про це вона сказала у ході Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Ми проводимо величезну кількість розслідувань, і хочемо бути певними у тому, що докладається максимум зусиль щодо боротьби з дезінформацією", - пояснила Воджицки.

"Саме це причина, чому ми ще працюємо у РФ, бо вважаємо важливим давати Росії незалежні новини", - додала вона, заявивши про важливість доступу до об’єктивної інформації щодо подій в Україні.

Раніше YouTube видалив понад 70 тисяч відеороликів та 9 тисяч каналів, які поширювали фейки про війну на території України та порушували правила платформи.

Економічна правда

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