В Україні забудовники відновили роботи в 50% житлових комплексів

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92% житлових комплексів Черкаської області відновили роботи на будівельних майданчиках – це найвищий результат в Україні.

Про це йдеться у результатах дослідження компанії ЛУН.

Станом на кінець травня в Сумській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях будівництво повністю заморожене.

Перші відновлення будівництв помічені у Харкові, Чернігові, Бучі, Ірпені. 17% житлових комплексів у Києві поновили роботи, ще 20% – у Київській області, зокрема в Бучі та Ірпені.

Серед західних регіонів найменша доля відновлення у Чернівецькій області, там будівництво відновили 62% ЖК. Найбільша доля відновлення у Закарпатській і Волинській областях, там вона становить 88%.

У середньому, роботу на будмайданчиках відновили близько 50% ЖК країни.

У розрахунку долі відновлення будівництв враховувались лише житлові комплекси, які вели будівництво у лютому.

Економічна правда