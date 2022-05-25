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Укрпошта відкрила онлайн-магазин на eBay

Середа, 25 травня 2022, 13:27 - Cергій Мельник
 
укрпошта

Укрпошта першою серед поштових операторів світу відкрила онлайн-магазин на міжнародному маркетплейсі eBay.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

З 25 травня магазин доступний за посиланням.

Там можна придбати світшоти з зображенням марки "Русскій воєнний корабль, іді …!", такі ж магніти, нові марки "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!" та іншу філателістичну продукцію. 

Онлайн-покупки на маркетплейсі передбачають благодійну складову. 5 доларів із кожного замовлення з маркою Укрпошта перекаже на рахунок благодійного фонду KSE Foundation. 

"За останній місяць марки Укрпошти стали популярними не лише в Україні, але і в світі. І я знаю, що багато іноземців хочуть придбати пам’ятні марки. Для їхньої зручності ми запустили магазин на eBay, який дозволяє здійснити покупку з будь-якого куточку світу", – прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Ebay – одна з найбільших торгових платформ, яка об’єднує понад 147 млн активних покупців в 190 країнах.

Економічна правда

Укрпошта eBay
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