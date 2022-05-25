Ціни на нафту зросли, наближаючись до 115 доларів за барель

Ціни на нафту зросли на початку торгів у середу: цьому сприяли обмежені запаси та перспектива зростання попиту у зв'язку з майбутнім початком літнього автомобільного сезону у США.

Про це пише Reuters.

Так, липневі ф'ючерси на нафту Brent зросли на 44 цента (0,4%) - до 114 доларів за барель станом на 06:19 за Гринвічем.

Ф'ючерси на Brent у вівторок піднялися на 0,1% і ростуть п'ятий день поспіль.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в липні подорожчали на 51 цент, або на 0,5%, до $110,28 за барель.

"Глобальні поставки нафти продовжують звужуватися, оскільки покупці уникають нафти з Росії, другого найбільшого експортера в світі, на тлі санкцій після її вторгнення в Україну", - пише агентство.

Новий міністр закордонних справ Франції заявила у вівторок, що вона з оптимізмом дивиться на те, що тих, хто все ще виступає проти нового пакету санкцій ЄС, який передбачає поетапну відмову від імпорту російської нафти до блоку, можна переконати, і що блок укладе угоду, яка призведе до посилення політики.

Зазначається, що представник адміністрації Байдена у вівторок вирушив до Індії, щоб поговорити з офіційними особами та керівниками приватного сектору санкції США щодо Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, оскільки Вашингтон прагне не допустити зростання закупівель Індією російської нафти.

Пропозиція може скоротитися, оскільки очікується, що поїздки на вихідні у США у День пам'яті будуть найбільш завантаженими за два роки, оскільки все більше американських водіїв вирушають у дорогу та позбавляються обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу, навіть попри високі ціни на пальне.

У той час як запаси нафти в США зросли на 567 тис барелів минулого тижня, згідно з джерелами видання на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти, запаси бензину скоротилися на 4,2 млн барелів. Запаси дистилятів також скоротилися на 949 тисяч барелів.

Економічна правда