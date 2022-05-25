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Британський виробник одягу Marks & Spencer повністю покине російський ринок

Середа, 25 травня 2022, 10:43 - Олексій Павлиш

Найбільший британський виробник одягу Marks & Spencer заявив, що повністю вийде з російського ринку після вторгнення РФ в Україну.

Про це пише ВВС.

Компанія припинила постачання в Росію ще в березні, але її магазини, які працюють по франшизі, залишалися відкритими.

Після переговорів Marks & Spencer вирішила відмовитися від російської франшизи, додає ВВС.

Ритейлер має 1200 співробітників і 48 магазинів у Росії, якими керує турецька компанія FiBA.

M&S, яку розкритикували за те, що вона не вийшла з Росії на початку війни, заявила, що після виходу втратить 31 мільйон фунтів стерлінгів.

Економічна правда

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ритейл компанії Росія
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